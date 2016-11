Schweiz 2 20:00 bis 23:30 Fußball Fussball: UEFA Champions League, 5. Spieltag Ludogorets Razgrad - Basel 2016 Stereo Live HDTV Merken Der FC Basel bekommt es am fünften und vorletzten Spieltag der Gruppenphase mit dem bulgarischen Verein PFC Ludogorets Razgrad in Sofia zu tun. Die Begegnung der beiden Mannschaften vom ersten Spieltag endete mit Punkteteilung. Der Schweizer Meister schaffte damals im heimischen St. Jakob-Park ein 1:1-Unentschieden dank des Ausgleichstores von Renato Steffen in der 79. Minute. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthias Hüppi Gäste: Gäste: Alain Sutter, Marco Streller