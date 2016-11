Schweiz 2 10:50 bis 11:35 Telenovela Wege zum Glück Folge: 720 D 2007 Stereo Merken Auch Alexander hat an Noras Geburtstag, ihrem Kennenlerntag vor sechs Jahren, den Weg nach Hamburg gefunden. Er schliesst Nora fest in seine Arme. Die beiden Liebenden können kaum fassen, dass sie sich endlich wiedergefunden haben und versinken in einem lang herbeigesehnten Kuss. Um wirklich mit Alexander einen Neuanfang zu machen, beschliesst Nora, Alexander von ihrer Vergangenheit zu erzählen, und gesteht ihm ihren Gefängnisaufenthalt. Dabei kommt heraus, dass Nora die Tochter von Richard van Weyden ist. Für Alexander bricht eine Welt zusammen. Nora soll seine Schwester sein? Während Richard weiter versucht, Nora aus seinem Herzen und seinem Bewusstsein zu verbannen, sehen Eva, Ludwig und Judith die Notwendigkeit, Nora zu helfen. Um ihr bei ihrem Neuanfang in Falkental zu helfen, zahlen sie die ausstehende Miete für Noras Zimmer. Als Frederik und Michael ein Golfturnier zugunsten der Manufaktur organisieren, hegt Sophie Bedenken. Ihr wird klar, dass sie immer noch Gefühle für Frederik hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susanne Berckhemer (Luisa Maywald) Isa Jank (Annabelle Gravenberg) Anja Boche (Nora Maywald) David Kramer (Simon Becker) Jens-Peter Nünemann (Hagen Ritter) Lucie Muhr (Patrizia Gravenberg) Susanne Gärtner (Julia Schilling) Originaltitel: Wege zum Glück Regie: Walter Franke, Petra Wiemers Drehbuch: Julia Meimberg, Christian Schramm Kamera: Björn Behrens, Claus Deubel Musik: Curt Cress, Jörg Jesse