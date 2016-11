Schweiz 1 02:00 bis 02:40 Quiz Top Secret CH 2016 Stereo HDTV Merken Jeder Kandidat spielt um 20 Couverts, in denen Geldbeträge von einem bis zu 100 000 Franken versteckt sind. Alle Couverts werden im Lauf des Spiels durch Beantworten von Fragen eliminiert - bis auf eines: Das Geld in diesem Couvert darf der Kandidat mit nach Hause nehmen. Welcher Geldbetrag darin verborgen ist, bleibt bis zum Schluss streng geheim. Das Quiz ist eine Mischung aus "Deal or No Deal" und "Wer wird Millionär?". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Roman Kilchsperger Originaltitel: Top Secret