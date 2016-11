Schweiz 1 16:30 bis 17:30 Serien In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Tiefe Wunden D 2015 Stereo HDTV Merken Simon Heidkamp wird nach einem schweren Autounfall eingeliefert. Die Verletzungen sind sehr stark und das Team tut alles, um den Patienten zu retten. In einer langen, komplizierten OP schaffen die Oberärzte Doktor Matteo Moreau und Doktor Niklas Ahrend das scheinbar Unmögliche: Sie stillen die inneren Blutungen und retten so Simon das Leben. Doch als der Patient aus der Narkose erwacht, reagiert er völlig anders als erwartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Peter Link (Dr. Niklas Ahrend) Sanam Afrashteh (Dr. Leyla Sherbaz) Mike Adler (Dr. Matteo Moreau) Philipp Danne (Ben Ahlbeck) Stefan Ruppe (Elias Bähr) Mirka Pigulla (Julia Berger) Paula Schramm (Annika Rösler) Originaltitel: In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Regie: Franziska Hörisch Drehbuch: Silke Schwella Kamera: Uwe Neumeister Musik: Curt Cress, Manuel Mayer