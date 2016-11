Schweiz 1 14:20 bis 14:55 Krimiserie Ein Fall für Männdli Eine Million in kleinen Scheinen CH, D 1973 Stereo HDTV Merken Der elfjährige Michael ist weg: Haushälterin Gertrud hat ihn zuletzt um vier Uhr im Garten spielen sehen, danach verliert sich seine Spur. Auf einem Baum im Garten findet sie schliesslich einen Brief. Ein Entführer fordert eine Million Franken in kleinen Scheinen als Lösegeld. Herr Schäfer, der Vater des Entführten, verständigt die Detektei Tobler. Max Männdli (Ruedi Walter) erfährt vom Vater, dass Michael wenig Freunde und nur Kontakt zu einem Knaben namens Peter hatte. Eine Spur führt zum ehemaligen Chauffeur der Schäfers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ruedi Walter (Max Männdli) Margrit Rainer (Rosa Emmenegger) Inigo Gallo (Herr Tobler) Erich Schellow (Herr Schäfer) Miriam Spoerri (Frau Schäfer) Margrit Winter (Gertrud) Originaltitel: Ein Fall für Männdli Regie: Wolf Dietrich Drehbuch: Werner Wollenberger, Florian Hopf Kamera: Günter Haase Musik: Hermann Thieme