Servus TV 13:55 bis 14:58 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1990 2016-11-26 11:40 Stereo 16:9 HDTV Der junge Tierarzt Tristan Farnon rettet Mrs. Humphreys Hündchen Tricky-Woo - und macht dabei die Bekanntschaft der hübschen Nichte von Mrs. Humphrey. Nun hat Tristan einen Grund, bald wieder zum Tee vorbeizukommen. Indes ist James Herriots Fähigkeit als Detektiv gefragt. Er soll die mysteriösen Todesumstände eines Wellensittichs klären. Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Lynda Bellingham (Helen) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Richard Martin Drehbuch: James Herriot, Roger Davenport Musik: Johnny Pearson