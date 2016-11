tagesschau24 23:30 bis 00:15 Magazin Kontrovers Risiko Drohnen: Es wird eng in der Luft / Tornado-Schaden: Versicherung macht Ärger / Die Story: Merkel tritt wieder an / Mieterschutz: Gesetz bremst Mieten nicht! / Nachschlag: Was sonst noch geschah ... D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Risiko Drohnen: Es wird eng in der Luft. Drohnen liegen voll im Trend. Aber sie sind auch gefährlich. Vor wenigen Tagen erst stürzte ein solches Fluggerät im Münchner Olympiapark ab - direkt neben einer Familie. Immer öfter kommt es zu riskanten Zwischenfällen im Luftraum, meldet die Deutsche Flugsicherung. Ein Grund: Es fehlen klare Regeln und Verbote. Tornado-Schaden: Versicherung macht Ärger Im Mai 2015 fegte ein Tornado über den Westen Bayerns. Das Dorf Affing bei Augsburg war besonders betroffen, bei Familie H. wurde das Hausdach völlig zerstört. Zunächst zahlte die Versicherung auch. Doch in trockenen Tüchern war noch lange nichts. Weil die notwendigen Feuchtigkeitsmessungen im Fußboden viel zu spät gemacht wurden, konnten sich dort Schimmel und Bakterien ausbreiten. Die Versicherung will dafür bis heute die Verantwortung nicht übernehmen. Die Story: Merkel tritt wieder an. Angela Merkel will erneut Kanzlerin werden. Sollte sie die Wahl gewinnen, wird sie wohl länger im Amt sein als Helmut Kohl oder Konrad Adenauer. Zu Beginn ihrer Karriere hat ihr das niemand zugetraut. Wie wurde aus "Kohls Mädchen" eine der mächtigstes Frauen der Welt? "Kontrovers" berichtet über eine Frau, die jetzt vor einer der größten Herausforderungen ihrer Laufbahn steht. Mieterschutz: Gesetz bremst Mieten nicht. Die Mietpreisbremse ist ein Prestigeprojekt der Großen Koalition in Berlin. Doch was vor über einem Jahr mit viel Tamtam eingeführt wurde, bringt in der Praxis wenig. Zu kompliziert, zu viele Ausnahmen, keine Sanktionen. Dazu kommt: Dort, wo das Wohnungsangebot knapp und Wohnraum deshalb besonders teuer ist, traut sich kaum jemand, gegen Vermieter vorzugehen - aus Angst, dann gleich wieder aus der Wohnung zu fliegen. Nachschlag: Was sonst noch geschah ... Nicht nur die großen Geschichten sind es wert, erzählt zu werden. Manchmal sind es auch die am Rande. Über verirrte und verwirrte Politiker, erstaunliche Auftritte und Fehltritte. Der Nachschlag mit den Highlights der Woche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ursula Heller Originaltitel: Kontrovers