Silverline 23:30 bis 01:00 Krimi Election 2 HK 2006 20 40 60 80 100 Merken Die Mitglieder der Wong Sing Triade haben sich über die letzten zwei Jahre fett gefressen. Ihre Brieftaschen sind so dick wie schon lange nicht mehr. Das haben sie vor allem ihrem Boss, Lok, zu verdanken. - Nun stehen wieder Wahlen an. Kandidaten für den Posten gibt es wenige und nur Jimmy, der über die letzten Jahre mit Raubkopien eine Menge Geld erwirtschaften konnte, scheint der richtige Mann für das Amt zu sein. Doch der ist nicht interessiert. Ihm geht es ums Geschäft und in die Angelegenheiten der Triaden möchte er sich nicht einmischen. - So beginnt Lok sich in den Gedanken für weitere zwei Jahre dieses Amt auszufüllen zu verlieben und entscheidet sich, entgegen der Tradition, erneut zu kandidieren. Hongkongs Polizei, die in Jimmy einen geringeren Gefahrenherd als in Lok sieht, verspricht ihm, für den Fall, dass er der neue Anführer Hongkongs Unterwelt werden sollte, seinen Handelsgeschäften nicht in die Quere zu kommen und diese sogar zu unterstützen. - Der erste Schritt zu einem erbitterten """"Wahlkampf"""", den der Verlierer mit dem Leben bezahlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Yam (Lam Lok) Louis Koo (Jimmy Lee) Nick Cheung (Jet) Ka Tung Lam (Kun) Siu-Fai Cheung (Mr. So) Suet Lam (Big Head) Tian-lin Wang (Uncle Teng Wai) Originaltitel: Hak Se Wui Yi Wo Wai Kwai Regie: Johnnie To Drehbuch: Nai-Hoi Yau, Tin-Shing Yip Kamera: Siu-keung Cheng Musik: Robert Ellis-Geiger Altersempfehlung: ab 18