Silverline 17:00 bis 18:30 Horrorfilm Amer B, F 2009 20 40 60 80 100 Merken Ana ist noch ein kleines Mädchen, als sie im verwunschenen Anwesen ihrer Eltern dem Leichnam ihres Großvaters begegnet. Zwischen Angst und Neugier ist sie dem schweigenden Haus ausgesetzt, in dem eine düstere Gestalt umherwandert. Als Teenager im Sommerurlaub erlebt sie erotisches Begehren und Begehrt-Werden, für das sie von ihrer Mutter hart bestraft wird. Als junge Frau schließlich kehrt sie in das Haus ihrer Eltern zurück. Hier verlassen die Dämonen ihrer Vergangenheit das Reich der Fantasie und werden zu einer realen Bedrohung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marie Bos (Ana) Bianca Maria D'Amato (Mutter) Harry Cleven (Taxifahrer) Delphine Brual (Graziella) Jean-Michel Vovk (Changater) Cassandra Forêt (Ana als Kind) Charlotte Eugène Guibeaud (Ana als Jugendliche) Originaltitel: Amer Regie: Hélène Cattet, Bruno Forzani Drehbuch: Hélène Cattet, Bruno Forzani Kamera: Manuel Dacosse Altersempfehlung: ab 16