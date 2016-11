Silverline 14:10 bis 15:50 Horrorfilm Beneath Still Waters - Die versunkene Stadt der Toten E, GB 2005 20 40 60 80 100 Merken Spanien 1965. Eine dämonische Macht überkommt die kleine Stadt Marinbad. Es regiert Lust und Wahnsinn. Als sogar die Toten wieder ihren Gräbern entsteigen, fassen einige Männer den Entschluss einen Damm zu errichten, um die Stadt für immer unter Wasser zu begraben. Aber etwas ist in der Tiefe zurückgeblieben. 40 Jahre später. Debaria, ein am See erbautes Dorf, wird von mysteriösen Todesfällen heimgesucht. Das Böse aus der Tiefe scheint wieder erwacht zu sein. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Michael McKell (Dan Quarry) Raquel Meroño (Teresa Borgia) Charlotte Salt (Clara Borgia) Patrick Gordon (Mordecai Salas) Manuel Manquiña (Luis) Pilar Soto (Susana) Diana Peñalver (Mrs. Martín) Originaltitel: Beneath Still Waters Regie: Brian Yuzna Drehbuch: Matthew Costello, Mike Hostench, Ángel Sala Kamera: Johnny Yebra Musik: Zacarías M. de la Riva Altersempfehlung: ab 16