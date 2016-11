Silverline 10:30 bis 12:00 Actionfilm Chocolate - süß und tödlich THAI 2008 20 40 60 80 100 Merken Zin ist Mitglied der thailändischen Mafia. Ihr Boss und Freund hat eines Tages Probleme mit den Yakuza, die sich in seine Geschäfte einmischen. Masashi, der Anführer der Yakuza verliebt er sich in Zin. Dem Paar ist allerdings keine glückliche Zukunft beschert, so dass Masashi schließlich zurück in seine Heimat geht und Zin ihre gemeinsame Tochter Zen zur Welt bringt.Zen ist Autistin und wächst versteckt von der Außenwelt vor dem Fernseher auf, wo sie mit Klassikern von Bruce Lee und anderen Kampfkunstfilmen ruhig gestellt wird. Den Rest ihrer Zeit verbringt sie am Fenster, von dem sie auf einen Trainingshof einer gegenüberliegenden Muay-Thai Schule sehen kann. Eines Tages erkrankt Zin plötzlich an Krebs und benötigt dringend Geld für ihre Behandlung. Mooma, ein Freund der Familie, findet eine Liste, in dem einige Personen aus Zins alten Mafia-Tagen verzeichnet sind, die ihr noch Geld schulden. Zusammen mit der schlagkräftigen Zen sucht er diese auf um die Schulden einzutreiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: JeeJa Yanin (Zen (as Yanin Vismitananda)) Hiroshi Abe (Masashi) Pongpat Wachirabunjong (No. 8) Taphon Phopwandee (Mang Moom) Ammara Siripong (Zin) Dechawut Chuntakaro (Priscilla) Hiro Sano (Ryo (as Hirokazu Sano)) Originaltitel: Chocolate Regie: Prachya Pinkaew Drehbuch: Napalee, Chukiat Sakveerakul Kamera: Decha Srimantra Musik: Rochan Madicar, Korrakot Sittivash, Nimit Jitranon Altersempfehlung: ab 16