Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie Bella and the Bulldogs Ein Baby für die Playoffs USA 2016 Merken Mrs.Silverstein erwartet in Kürze ihren kleinen Sohn. Pepper hat mit den Mädchen für ihre Mama eine Babyparty organisiert. Die findet ausgerechnet am Tag der Playoffs statt. Damit sie niemanden enttäuschen, machen die Mädels einen Zeitplan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rakefet Abergel (Marcy) Brec Bassinger (Bella Dawson) Zachary Conneen (Buck) David Goldman (Ref) Dieterich Gray (Jim) Buddy Handleson (Newt Van Der Rohe) Lilimar (Sophie Delarosa) Originaltitel: Bella and the Bulldogs Drehbuch: Katie Greenway Musik: Ron Wasserman Altersempfehlung: ab 6