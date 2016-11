Nick 20:05 bis 20:35 Familienserie Das Königreich der Anderen Nichts ist umsonst USA 2016 Merken Die Fee Astral hat sich schon immer gewünscht, wie andere Teenager zur Schule zu gehen. An ihrem 14. Geburtstag bekommt sie die Chance, für 90 Tage ein Mensch zu werden. Wird sie ins Feenreich zurückkehren, oder für immer ein Mensch bleiben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taylor Adams (Devon) Shawn Ahmed (Paul) Kirsten Alter (Principal Williams) Tori Anderson (Queen Titania) Alvina August (Versitude) C.J. Byrd-Vassell (Winston) Jennifer Gibson (Mrs. Tracey) Originaltitel: The Other Kingdom