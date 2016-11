Nick 17:10 bis 17:40 Jugendserie Die Thundermans One-Hit-Thunder USA 2013 Merken Max nutzt private Informationen über Phoebe und Link, um einen Song für seine Band zu schreiben, doch bringt damit Probleme in deren Beziehung. Hank und Barb versuchen derweil, Billy und Nora eine Lektion zu erteilen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kira Kosarin (Phoebe Thunderman) Jack Griffo (Max Thunderman) Addison Riecke (Nora Thunderman) Diego Velazquez (Billy Thunderman) Chris Tallman (Hank Thunderman) Rosa Blasi (Barb Thunderman) Jake Borelli (Wolfgang) Originaltitel: The Thundermans Regie: Shannon Flynn Drehbuch: Sean William Cunningham, Marc Dworkin Musik: Ron Wasserman Altersempfehlung: ab 6