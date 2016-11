Nick 08:20 bis 08:50 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Folge: 139 Die Uromama / Für eine Handvoll Kleingeld USA 2010 Merken Ein Besuch bei seiner Oma im Altersheim bringt Plankton auf eine geniale Idee wer kann schon einer hilflosen Seniorin widerstehen? So gibt er sich bei SpongeBob so lange als dessen Uromama aus, bis ihn der angebliche Urenkel tatsächlich direkt zur Krabbenburger-Geheimformel bringt. Doch man unterschätze nie die Energie des Alters... Als Mr. Krabs sieht, dass Gary Münzen tatsächlich magnetisch anzieht, gibt es kein Halten mehr für ihn. Während er SpongeBob mit langwierigen Arbeiten beschäftigt hält, plündert er ohne Rücksicht auf Verluste, und vor allem ohne Rücksicht auf Gary, die Kleingeldvorräte größerer Teile der örtlichen Bevölkerung. Als ihm SpongeBob endlich auf die Schliche kommt, bahnt sich bereits ein größeres Unheil an... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg Drehbuch: Dani Michaeli, Aaron Springer Altersempfehlung: ab 6

