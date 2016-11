WDR 22:10 bis 22:55 Dokumentation die story Einsame Spitze - Topmanager am Limit D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Sie haben den Gipfel des Erfolgs in der Geschäftswelt erreicht. Top-Manager verkörpern Macht und Selbstbewusstsein. Auch privat erklimmen sie hohe Berge, müssen sich immer beweisen, dass sie die Härtesten, die Mutigsten, die Vitalsten sind. Meister im Gewinnen. Deutsche Top-Manager sprechen erstmals öffentlich darüber, was sie antreibt und wann sie sich getrieben fühlen. Sie gestehen, dass es sehr einsam an der Spitze eines Unternehmens sein kann, dass die Gestaltungsfreiheit abnimmt, dafür die Erwartungen übermäßig wachsen. Die sonst gegenüber der Öffentlichkeit so distanzierte Management-Elite wagt sich in dieser Dokumentation vorsichtig aus der sicheren Blase, in der sie sich nur mit Gleichgesinnten austauscht. Diese ARD-Dokumentation zeichnet ein Psychogramm einer wichtigen gesellschaftlichen Gruppe anhand einiger ausgewählter Beispiele. Ein deutscher Manager und die Managerin, die sich in einer männlich geprägten Konzernstruktur behaupten muss und scheitert. Der Unternehmer (und dessen Tochter) und der Vorstand, der sich plötzlich in der psychiatrischen Klinik wieder findet, weil er seine eigentlichen Bedürfnisse übersehen hat und die enorme Last der Verantwortung unterschätzte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Einsame Spitze Regie: Tina Soliman