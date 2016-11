Tele 5 23:50 bis 01:30 Thriller Alexandre Ajas Maniac F, USA 2012 2016-11-25 03:50 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Frank Zito aus Los Angeles hat seit einer kaputten Kindheit ein gestörtes Verhältnis zu Frauen. In unregelmäßigen Abständen zieht der schüchtern wirkende Schaufensterpuppendesigner deshalb aus, um eine Zufallsbekanntschaft abzuschleppen, umzubringen und zu skalpieren. Die Trophäen drapiert er dann in seiner Wohnwerkstatt auf Schaufensterpuppen und kommuniziert mit ihnen. Als er sich ernsthaft zu verlieben droht in eine hübsche Fotografin, gerät sein Doppelleben aus den Fugen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Elijah Wood (Frank) Nora Arnezeder (Anna) Genevieve Alexandra (Jessica) Jan Broberg (Rita) Megan Duffy (Lucie) Liane Balaban (Judy) America Olivo (Franks Mutter) Originaltitel: Maniac Regie: Franck Khalfoun Drehbuch: Alexandre Aja, Grégory Levasseur, Joe Spinell Kamera: Maxime Alexandre Musik: Rob Altersempfehlung: ab 18