Tele 5 22:00 bis 23:50 Horrorfilm P2 - Schreie im Parkhaus USA 2007 2016-11-24 02:05 Stereo 16:9 HDTV Die attraktive Angela möchte sich nach einem harten Arbeitstag auf den Weg nach Hause begeben. Leider springt ihr Wagen in der Teifgarage nicht an. Doch Hilfe naht im zunächst netten Sonderling Thomas, dem Parkgaragenwärter. Dieser stellt sich allerdings bald als psychopatischer Killer und die spannende Jagd beginnt. Schauspieler: Wes Bentley (Thomas) Rachel Nichols (Angela) Simon Reynolds (Bob Harper) Philip Akin (Karl) Stephanie Moore (Lorraine) Miranda Edwards (Jody) Paul Sun-Hyung Lee (Mann im Aufzug) Originaltitel: P2 Regie: Frank Khalfoun Drehbuch: Franck Khalfoun, Alexandre Aja, Grégory Levasseur Kamera: Maxime Alexandre Musik: tomandandy Altersempfehlung: ab 18