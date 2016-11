Tele 5 20:15 bis 22:00 Familienfilm Wunder einer Winternacht FIN 2007 Nach dem Roman von Marko Leino 2016-11-24 03:35 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Einem kleinen Jungen in einem Dorf am Polarkreis sind Vater und Mutter gestorben. Also beschließen die armen Dorfbewohner, den Knaben namens Nikolaus jeweils für ein Jahr von einer Adoptivfamilie zur anderen zu geben. Dabei gewöhnt sich Nikolaus an, den Kindern seiner Gastgeber kleine Geschenke zu schnitzen. Von dieser Gewohnheit kommt er auch nicht ab, als er in der Obhut des grimmigen Schreiners Isaac landet. Im Gegenteil findet er in Isaac seinen endgültigen Ziehvater und erbt dessen Werkstatt. Jetzt soll es mit den Geschenken richtig losgehen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Hannu-Pekka Björkman (Nikolas) Otto Gustavsson (Nikolas als 13-jähriger) Jonas Rinne (Nikolas als 7-jähriger) Kari Väänänen (Iisakki) Minna Haapkylä (Kristiina) Mikko Leppilampi (Hannus) Mikko Kouki (Eemeli) Originaltitel: Joulutarina Regie: Juha Wuolijoki Drehbuch: Juha Wuolijoki, Akku Louhimies, Marko Leino Kamera: Mika Orasmaa Musik: Leri Leskinen Altersempfehlung: ab 6