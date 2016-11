ONE 20:15 bis 21:00 SciFi-Serie Doctor Who Die Mumie GB 2014 2016-11-23 01:25 Stereo 16:9 Merken "Doctor Who" ist eine britische Science-Fiction-Serie, die ursprünglich von 1963 bis 1989 von der BBC produziert wurde. Nach einer längeren Pause folgte 2005 die Rückkehr mit neuen Folgen. In der Serie reist ein unsterblicher Außerirdischer vom Planeten Gallifrey mit seinen menschlichen Begleitern in einer Telefonzelle (TARDIS) durch Zeit und Raum. Die Neuauflage der Serie hat in Großbritannien einen wahren Hype ausgelöst. In Deutschland ist ONE das Zuhause für "Whovians" und solche, die es werden wollen. Im schönsten intergalaktischen Reisezug des Universums geht eine tödliche Gefahr umher: Eine Mumie, die jeden, der sie erblickt, innerhalb von 66 Sekunden tötet. Der Doktor muss wie nie zuvor gegen die Zeit kämpfen. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna Coleman (Clara) Samuel Anderson (Danny) Frank Skinner (Perkins) David Bamber (Captain Quell) John Sessions (Gus) Daisy Beaumont (Maisie) Originaltitel: Doctor Who Regie: Paul Wilmshurst Drehbuch: Jamie Mathieson Kamera: Ashley Rowe