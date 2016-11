ONE 14:00 bis 15:15 Dokumentation Zonenmädchen D 2013 2016-11-23 04:45 Stereo 16:9 Live TV Merken Sabine Michel erzählt in "Zonenmädchen" ihre eigene Geschichte und die ihrer Freundinnen. 1990 brechen die fünf - 18-jährig und für den Sozialismus erzogen - in eine unerwartete Freiheit auf. Mehr als zwei Jahrzehnte später geht Sabine Michel mit ihren Freundinnen noch einmal auf die Reise. Gemeinsam ziehen die fünf Frauen eine Bilanz des eigenen Lebens. Es sind völlig verschiedene Leben geworden, die sich in Weltsicht und Anspruch auseinander bewegt haben. Ein Film über Lebensträume und das Vermögen, sie umzusetzen, ein Film über Gewinn und Verlust in lang währenden Freundschaften und über das beherzte Älterwerden von Frauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zonenmädchen Regie: Sabine Michel Drehbuch: Sabine Michel Kamera: Susanne Schüle, Martin Langner