N24 Doku 04:55 bis 05:35 Dokumentation Zeppelin - Der erste Langstreckenbomber GB 2013 Er ist die vielleicht bedeutendste Innovation der deutschen Waffengeschichte: der Zeppelin. Schon während des Ersten Weltkrieges ermöglichte er eine neue Dimension der Kriegsführung. Doch auch heutzutage werden die faszinierenden Flugkörper hergestellt und kommerziell oder für Forschungsflüge genutzt. Wie aber funktionieren sie und welche Gefahren birgt so ein gasgefülltes Luftschiff? Mittels spannender Experimente gehen Historiker und Militärs diesen Fragen auf den Grund. Originaltitel: Attack of the Zeppelins