N24 Doku 23:10 bis 00:00 Dokumentation Die UFO-Akten: Verstörende Begegnung USA 2014 Merken Nachdem ein Junge im Jahr 1970 direkt über der Stadt ein UFO entdeckt, rennt er panisch nach Hause. Doch kaum dort angekommen, beobachten er und seine Mutter, wie das Raumschiff über ihrem Haus schwebt. Sind sie gezielt ausgewählt worden? Welche Ursache haben solche extrem nahen Begegnungen? Die Akten von MUFON, eine der größten US-Organisationen zur Erforschung von UFOs, bringen erstaunliche Hinweise zutage, die historische Ereignisse in einem neuen Licht erscheinen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hangar 1: the UFO Files