N24 Doku 14:10 bis 15:05 Dokumentation Catching Hell - Die Speerfischer von Florida Umzingelt von Haien USA 2014 Kaum ein Job auf der Welt ist so extrem, nervenaufreibend und gefährlich wie das kommerzielle Speerfischen. Um den Restaurants in Florida den frischsten Fisch zu liefern, gehen die drei "Catching Hell"-Crews auch heute an ihre Grenzen. Bis zu 1.500 Dollar kann ein guter Tag für die Taucher einbringen. Es geht also um "big bucks", das große Geld, für jeden Fischer. Der Konkurrenzdruck an Bord der kleinen Boote ist enorm. Da helfen nur Nerven wie Drahtseile. Originaltitel: Catching Hell