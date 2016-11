N24 Doku 07:45 bis 08:35 Dokumentation Catching Hell - Die Speerfischer von Florida Verschollen auf See USA 2014 Merken Ein leichtsinniger Speerfischer ist eine Gefahr für sich und sein Team. Auf der "Suzy B" hält sich ausgerechnet der Boss nicht an diese Regeln. James verliert seinen ersten Fang an einen Hai. Und als sich beim zweiten Tauchgang keine Beute zeigen will, reizt James sein Sauerstoffbudget bis auf die letzte Reserve aus - ein No-Go. Auch auf der "Laura Jean" ist Leichtsinn ein Thema. Jim verwendet gefährliche Speerköpfe bzw. Patronenhülsen und riskiert damit Leben und seinen Job. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Catching Hell

