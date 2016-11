RBB 10:40 bis 12:10 Drama Emilia - Die zweite Chance D 2005 2016-11-23 00:20 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Dr. Emilia Seiler, Referentin im Bayerischen Sozialministerium und zuständig für die Jugendheime in Oberbayern, übernimmt kommissarisch die pädagogische Leitung eines Jugendheims in Landsberg am Lech, da der zuständige Leiter suspendiert wurde. Das Heim wurde nach den von ihr aufgestellten Richtlinien "Heim statt Haft" gegründet. Mit dem geschäftsführenden Leiter des Heims, Mathias Hartmann, der sich in erster Linie für die Bilanzen des Heims interessiert, gerät sie sofort aneinander. Aber ihre größte Sorge gilt Martina, einer der Heimbewohnerinnen, die den ehemaligen Leiter wegen sexuellen Missbrauchs angezeigt hatte und stark suizidgefährdet ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Senta Berger (Emilia Seiler) Peter Sattmann (Mathias Hartmann) Hannah Herzsprung (Martina Gerner) Misel Maticevic (Klaus Müller) Anna Schudt (Caroline Weyers) Stefan Hunstein (Pflüger) Maximilian Krückl (Kurt Knaup) Originaltitel: Emilia - Die zweite Chance Regie: Tim Trageser Drehbuch: Gabriela Sperl, Tim Trageser Kamera: Alexander Fischerkoesen Musik: Martin Todsharow

