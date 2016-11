RTL II 11:00 bis 12:00 Dokusoap Family Stories Kleine Leute, große Welt! (3) Kleine Leute, große Welt! (3/5) D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Janina (20) und Oliver (22) sind eigentlich wunschlos glücklich, denn sie sind frisch verliebt! Beide sind kleinwüchsig, haben sich erst mal über Facebook beschnuppert, und schließlich hat es gefunkt. Doch so sehr Oli und Janina die Schmetterlinge im Bauch auch genießen - was die gemeinsame Zukunft angeht, warten große Herausforderungen auf das Paar. Denn, noch führen die beiden eine Fernbeziehung. Oli lebt schon lange in Heidelberg und macht hier eine Ausbildung zum IT- Kaufmann. Janina dagegen wohnt noch bei ihren Eltern in Pegnitz bei Nürnberg. Sie hat gerade ihr Fachabitur gemacht und will jetzt zu Oli ziehen, der noch in einem Azubi-Wohnheim lebt. Das heißt also: Die beiden müssen sich eine günstige Wohnung suchen. Und das ist in der teuren Universitätsstadt eine echte Herausforderung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories