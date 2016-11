RTL II 08:00 bis 09:00 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Guter Betriebsrat ist teuer / Wer hasst die DJs? D 2013 2016-11-23 04:05 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Tim hat versucht einen Betriebsrat zu gründen, nun wird der Hotelangestellte gemobbt und muss ständig die Drecksarbeit machen. Er weiß, dass sein Chef dahinter steckt und bittet Sandy Winterfeld und Milan Djuric Beweise dafür zu sammeln. Dann aber wird dem 35-Jährigen eine versuchte Vergewaltigung an der Auszubildenden Lena angehängt. Die Detektive müssen schnell handeln. Thomas Berg und Marcel Bender bekommen einen Auftrag von den verzweifelten DJs Lars und Gonzo. Ihre gesamte DJ-Ausrüstung wurde geklaut! Die beiden vermuten, dass ihr ehemaliger DJ-Kollege Devin hinter dem Diebstahl steckt. Die Privatdetektive nehmen die Ermittlungen auf und tauchen in die Clubszene ab. Hat Devin aus gekränkter Eitelkeit seine ehemaligen Freunde beklaut? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

