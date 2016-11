RTL NITRO 22:50 bis 23:45 Krimiserie Burn Notice Freier Fall USA 2009 HDTV Live TV Merken Michael sucht den Kontakt zu Victor, dem Mann, der ihn im Auftrag der mysteriösen Carla umbringen sollte. Michael glaubt, dass er gemeinsam mit Victor vielleicht eine Chance gegen Carla hat. Tatsächlich vertraut Victor sich Michael an und erzählt ihm seine Lebensgeschichte. Auch er war wie Michael Agent bei der CIA, bis eine wichtige Operation scheiterte und Victor seine Frau und seinen Sohn verlor. Noch am selben Tag wurde er kaltgestellt - und erhielt einen Anruf von Carla, die ihm einen Job anbot. Erst viel später hat Victor herausgefunden, dass die Morde an seiner Frau und seinem Sohn auf Carlas Konto gingen. Michael wird klar, dass er in Victor einen starken Verbündeten gefunden hat - denn auch Victor sinnt auf Rache an der Frau, die sein Leben ruiniert hat. Zwischen Michael und Victor entwickelt sich langsam eine Art Freundschaft, als sie beginnen, Carla zu suchen. Die wiederum scheint den beiden immer einen Schritt voraus zu sein und bereits zu ahnen, dass Michael und Victor sich zusammengetan haben. Schließlich gelingt es den Ex-Agenten, Carlas Häschern zu entwischen und sich auf das Boot zu flüchten, auf dem Victor eine Akte aufbewahrt, die vernichtende Informationen über Carla enthält. Doch als Victor ins Freie tritt, wird er angeschossen. Michael gerät in eine Zwickmühle, als Carla ihn anruft und ihn auffordert, kurzen Prozess mit Victor zu machen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Donovan (Michael Westen) Gabrielle Anwar (Fiona Glenanne) Bruce Campbell (Sam Axe) Sharon Gless (Madeline Westen) John Mahoney (Management) Tricia Helfer (Carla) Michael Shanks (Victor) Originaltitel: Burn Notice Regie: Tim Matheson Drehbuch: Matt Nix, Matt Nix Kamera: William Wages Musik: John Dickson Altersempfehlung: ab 12