RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Krimiserie Burn Notice Die Rivalin USA 2009 HDTV Merken Michael erhält Besuch von seiner Ex-Verlobten Samantha, die dringend seine Hilfe benötigt. Ihr Sohn Charlie wurde von dem skrupellosen Schwarzmarkthändler Tyler Brennen entführt. Tyler fordert als Lösegeld von Samantha, dass sie für ihn einen Lenk-Flug-Chip aus dem Hochsicherheitstrakt der produzierenden Firma stiehlt - andernfalls müsse Charlie sterben. Michael erklärt sich zwar bereit, Samantha zu helfen. Insgeheim ist ihm aber nicht ganz wohl bei der Sache, denn er stellt sich im Stillen die Frage, ob Charlie womöglich sein Sohn ist. Gemeinsam mit Fiona - die nicht weiß, dass Michael einmal mit Samantha verlobt war - bricht er in Brennens Wohnung ein. Leider war Brennen selbst einmal für den Geheimdienst tätig - und ist deshalb nicht so einfach zu überlisten. Mit ein paar geschickten Tricks gelingt es Michael und Fiona dennoch, Brennen davon zu überzeugen, dass Samantha eine durchtriebene und hinterhältige Diebin ist, die jeden über den Tisch zieht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Donovan (Michael Westen) Gabrielle Anwar (Fiona Glenanne) Bruce Campbell (Sam Axe) Sharon Gless (Madeline Westen) Dina Meyer (Samantha) Jay Karnes (Tyler Brennen) Spencer Bernstein (Charlie) Originaltitel: Burn Notice Regie: Dennie Gordon Drehbuch: Matt Nix, Craig S. O'Neill, Jason Tracey, Ben Watkins, Rashad Raisani, Michael Horowitz Musik: John Dickson Altersempfehlung: ab 12