Actionserie Walker, Texas Ranger Bruderliebe USA 1993 Lanie Flanders soll in einem Prozess aussagen, hat jedoch zur Bedingung gemacht, dass auch ihr Bruder Mickey in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen wird. Mickey hält sich daraufhin für unbesiegbar und begeht mit einem Freund einen kaltblütigen Überfall auf eine Bar, bei der ein Mann lebensgefährlich verletzt wird. Doch Walker sind die Hände gebunden, da er von Alex Order hat, sich nicht in den Fall einzumischen. Dennoch recherchieren Trivette und Walker weiter. Unterdessen lernt Walker Archie kennen, einen Jungen, der von seinen Schulkameraden drangsaliert wird und Walker Tipps gibt, wie er mit solchen Strolchen besser fertig wird. Mickey hat derweil einen Plan ausgeheckt, wie er den lästigen Ranger loswerden kann. Als er Walker in dessen Haus erledigen will, kommt es zu einem Handgemenge und zu einem tragischen Unfall... Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard Jr. (James Trivette) Noble Willingham (C.D. Parker) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Floyd 'Red Crow' Westerman (Ray Firewalker) Benjamin Mouton (Mickey Flanders) Brady Bluhm (Archie) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Tony Mordente Drehbuch: Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan, Frank Lupo Musik: Christopher Franke