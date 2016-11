RTL NITRO 14:00 bis 14:30 Comedyserie M*A*S*H Ein Blindgänger hat's in sich USA 1973 Merken Eigentlich sollen Medizin-Einheiten durch internationale Abkommen geschützt werden, trotzdem kommt es immer wieder zu Angriffen auf das MASH-Team. Erneut werden Bomben über dem Lazarett abgeworfen, darunter auch ein Blindgänger, der vorsichtig entschärft werden muss. Als die Ärzte eine Beschreibung des Sprengkörpers nach Seoul durchgeben, können sie kaum glauben, was sie als Antwort bekommen. Ein solcher Bombentyp wird nur von der CIA genutzt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Alda (Hawkeye Pierce) Wayne Rogers (Trapper John) McLean Stevenson (Henry Blake) Loretta Swit (Hot Lips) Larry Linville (Major Franklin Marion Burns) Gary Burghoff (Corporal Walter Eugene O'Reilly) William Christopher (Father Francis Mulcahy) Originaltitel: M.A.S.H. Regie: Gene Reynolds Drehbuch: McLean Stevenson, Sid Dorfman, Larry Gelbart, W.C. Heinz, Richard Hooker, Ring Lardner Jr. Musik: Johnny Mandel