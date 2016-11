Pro7 MAXX 02:25 bis 03:05 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Die Echsen CDN, USA 1998 Merken Astronauten untersuchen einen fremden Planeten auf Rohstoffvorkommen. Allem Anschein nach gibt es kein Leben auf diesem Planeten. Eines der Expeditionsmitglieder stirbt in einer primitiven Falle. Reptilienähnliche Aliens greifen an. Die Crew vernichtet skrupellos diese unterentwickelten Wesen. Ein schwerer Fehler: Vor ihrem Tod konnten die Echsen Hilfe herbeirufen. Eine hochentwickelte Lebensform taucht auf, vernichtet die Crew und nimmt Kurs auf die Erde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Ratchford (Sergeant Sears) Melissa Gilbert (Teresa) Tim Guinee (Pendelton) Hiro Kanagawa (Tali) Michael Kopsa (Ivers) Robert Lewis (Jake Sternlicht) Mary Ann Skoll (Judith Mason) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Ken Girotti Drehbuch: Carleton Eastlake Kamera: Richard Wincenty Musik: John Van Tongeren Altersempfehlung: ab 16