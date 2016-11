RTL 20:15 bis 22:15 Show Mario Barth deckt auf Sturm auf die Windkraft - Protest gegen "saubere" Windenergie nimmt zu / Ein EM-Stadion, das kein Mensch braucht D 2016 2016-11-23 00:30 Stereo 16:9 HDTV Merken "Sturm auf die Windkraft - Protest gegen "saubere" Windenergie nimmt zu" - Spürhund: Hendrik Duryn: Windkraft galt lange als sauber, profitabel und umweltverträglich und somit als die Hauptsäule der Energiewende. Das ändert sich dramatisch: Hunderte von Initiativen laufen in ganz Deutschland Sturm gegen den rücksichtslosen Weiterausbau von Windkraftanlagen nach der Devise: höher, größer, teurer. Die Kritik ist nicht neu: Windräder machen Menschen krank, sie gefährden die Natur, sie zerstören das Landschaftsbild. Erschreckend ist aber, dass zahlreiche Studien inzwischen belegen, dass sich die Energiegewinnung durch Windkraft in der derzeit praktizierten Form nicht rechnet. Wie sehr Profitgier und die Interessen vieler Bürger inzwischen auseinanderklaffen, zeigen wir am Beispiel des Kreises Dithmarschen an der Nordseeküste. Ein EM-Stadion, das kein Mensch braucht - Spürhund: Laura Wontorra: Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Leider wird gerade für Großereignisse so geklotzt, dass am Ende der einfache Fan der Dumme ist. Klagenfurt ist ein besonders krasses Beispiel. Für die EM 2008 bekam Klagenfurt eine Arena für über 30.000 Zuschauer. Der Unterhalt kostet jetzt 2 Millionen Euro jährlich, für ein fast komplett leerstehendes Stadion. Ein Thema für einen Fußball-Experten, um unter der Rubrik "So hauen unsere Nachbarn die Kohle raus" vor Ort in Österreich zu recherchieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Hendrik Duryn (Schauspieler, Synchronsprecher, Sänger und Stuntman), Laura Wontorra (Fernsehmoderatorin) Originaltitel: Mario Barth deckt auf