TLC 22:00 bis 22:55 Dokusoap Der Coroner - Fälle der Rechtsmedizin Tödliche Kombination USA 2015 Im März 1992 wird Graham Hetrick zum blutigsten Tatort gerufen, den er in seiner Berufslaufbahn gesehen hat. In einem Hotel ist Nachtportier Sue Behrens durch zahlreiche Messerstiche umgebracht worden. Die Szenerie deutet auf einen heftigen Kampf hin und zeigt dem geschulten Auge des Gerichtsmediziners, dass Sue eine echte Kämpferin war. Da das Opfer in einem abgesperrten Büro saß, ist es wahrscheinlich, dass sie ihren Mörder kannte und einließ. Graham glaubt an ein Verbrechen aus Leidenschaft. Doch es ist äußerst schwierig, den Täter zu identifizieren, und nach 12 Jahren Ermittlung gibt es immer noch keine Festnahme. Hat sich Graham etwa getäuscht? Originaltitel: The Coroner: I Speak for the Dead