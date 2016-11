TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap My Giant Life - Die Welt von oben Ein großer Schritt USA 2014 Merken Nancy ist stattliche 2,06 Meter groß, aber in Sachen Dating ein unbeschriebenes Blatt. Und der Junge, der sie zum Abschlussball begleiten soll, passt zumindest optisch rein gar nicht zu der jungen Frau: Shea ist ein hübscher Kerl, misst aber nur knapp 1,68 Meter. Nancys Bruder John, selbst ein Riese von 2,16 Meter, will das etwas kurz geratene Date seiner jüngeren Schwester genau unter die Lupe nehmen, bevor er die beiden zusammen auf die Tanzfläche lässt. Kein Wunder, dass Shea vor der brüderlichen Inspektion ziemlich nervös ist. Auch Nancy ist etwas angespannt, denn sie möchte für das Fest endlich einmal ein Kleid finden, dass nicht zu kurz ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Giant Life