TLC 17:20 bis 18:15 Dokusoap Alle meine Frauen Eheberatung für Polygamisten USA 2013 Kody und seine Frauen haben beschlossen, dass sie eine Eheberatung benötigen. Da ihre polygame Familienstruktur momentan so kompliziert ist, suchen sie einen Spezialisten, der ihnen hilft, die verschiedenen Probleme anzugehen. Aus diesem Grund fahren alle übers Wochenende mit Therapeutin Nancy ins Hippie-Mekka Sedona in Arizona, um gemeinsam eine Art Familien-Leitlinie zu entwickeln. Nach einem Persönlichkeits-Test und einer Meditationssitzung in freier Natur sehen Kody, Meri, Janelle, Christine und Robyn manches klarer. Doch wird sie die Reise tatsächlich weiterbringen, oder werden dadurch eher schlafende Hunde geweckt? Originaltitel: Sister Wives