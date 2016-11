TLC 14:05 bis 14:30 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Das große Fressen USA 2009 Merken Der amerikanische Club "Major League Eating" bestellt bei Buddy Valastro eine riesige Torte, die wie ein üppiges Buffet mit vielen verschiedenen Gerichten gestaltet sein soll. Shrimps, Chicken Wings, Hotdogs und vieles mehr müssen dafür aus Marzipan und Zuckerguss gefertigt werden. Außerdem sollen der Cake Boss und seine Crew einen Jubiläumskuchen für den Coney-Island-Zirkus kreieren. Kollege Franky fällt fast in Ohnmacht, als der Zirkusdirektor mit einer gigantischen Würgeschlange in der Bäckerei auftaucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cake Boss