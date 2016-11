VOX 13:55 bis 15:00 Dokusoap Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn? Simone vs. Janina D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Wolfsrudel-Erzieherin trifft Affenliebe-Mutter. In Sachsen lebt die alleinerziehende Simone (48) mit ihren vier Kindern auf einem alten Bauernhof. Ihr Erziehungsstil: Autoritär! In ihrer Familie ist die Rangordnung wie in einem Wolfsrudel festgelegt - die Jüngeren haben den Alphatieren zu folgen. Das gilt auch für die achtjährige Antje: Sie muss sich täglich um die Tiere der Familie kümmern. Regelverstöße ahndet Simone mit Strafen, z.B. den Entzug des Pausenbrotes. Ein ganz anderer Wind weht bei Mutter Janina (30): Ihre Tochter Emilia (8) steht immer im Mittelpunkt. Die Aufgaben der 8-Jährigen erschöpfen sich darin, zur Schule zu gehen. Die Zahnarzthelferin ist Mutter und Freundin für ihre Tochter und kann ihr einfach keinen Wunsch abschlagen. Welche Mutter erzieht besser? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn?