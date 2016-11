Super RTL 23:05 bis 00:20 Arztserie Dr. House Der Multi Millionen Dollar Mann USA 2011 Stereo HDTV Live TV Merken Der äußerst wohlhabende Benjamin Byrd gibt sich neuerdings äußerst spendabel und schmeißt mit Geld regelrecht um sich. Scheinbar willkürlich tätigt er eine Millionenspende nach der anderen. Als Benjamin auf der Straße zusammenbricht, wird er zufälligerweise ins Princeton Plainsboro eingeliefert und landet bei House. Als der von seiner Großzügigkeit hört, versucht er, den Millionär zu einer Spende für seine Abteilung zu überreden. Tatsächlich verspricht Benjamin ihm eine Million, sobald er aus dem Krankenhaus entlassen wird. Am Ende eines Untersuchungsmarathons glaubt House, dass die Krankheit von Benjamin neurologische Ursachen hat, was wiederum Foreman nicht glaubt und den Patienten schließlich gegen Houses Willen entlässt. Zur gleichen Zeit wartet in Wilsons Abteilung eine junge Frau auf eine Spenderniere. Sie wird sterben, wenn kein passendes Organ gefunden wird. Benjamin, der von dem dramatischen Fall gehört hat, erklärt sich bereit, der Frau eine Niere zu spenden. Er liegt schon auf dem OP-Tisch, als etwas Unvorhergesehenes geschieht und zum Abbruch des Eingriffs führt. House sieht sich in seiner Theorie bestätigt, doch erst mit einem Trick und der Hilfe von Dreizehn kann er sie belegen. Benjamin Byrd leidet an einer Schilddrüsenfehlfunktion, die ihn irrational, generös und überempfindlich gegenüber Wärme macht. Er muss operiert werden, aber wird er sich nach dem Eingriff noch an sein Versprechen an House erinnern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Charlyne Yi (Dr. Chi Park) Olivia Wilde (Dr. Remy "Thirteen" Hadley) Odette Annable (Dr. Jessica Adams) Wentworth Miller (Benjamin Byrd) Originaltitel: House M.D. Regie: Greg Yaitanes Drehbuch: David Shore, Sara Hess Kamera: Gale Tattersall Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12