Super RTL 17:15 bis 17:45 Trickserie Sally Bollywood Getarnt und getäuscht / Liz' geheimes Tagebuch F 2010 Stereo HDTV 1. Geschichte: In Sallys Pult wurde die gestohlene Handtasche einer Lehrerin gefunden. Jetzt ist Sally von der Schule beurlaubt und kann nicht herausfinden, wer dahinter steckt. Wie gut, dass sie sich auf Doowee verlassen kann, der für sie ermittelt... 2. Geschichte: Liz' Tagebuch wurde aus ihrem Spind geklaut. Jetzt tauchen immer wieder Seiten mit Einträgen auf. Liz lässt darin kein gutes Haar an ihren Mitschülern. Sally will unbedingt das Tagebuch wiederhaben und den Dieb fassen... Originaltitel: Sally Bollywood Altersempfehlung: ab 6