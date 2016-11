Super RTL 08:00 bis 08:30 Trickserie Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten Jake in der Klemme / Die Parade USA, CDN 2016 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Als Chase und Jake eine neue Höhle erforschen, klemmt sich Jake seine Pfote zwischen zwei Felsen ein. Sofort macht sich Chase auf den Weg, um die Paw Patrol zu holen, während Jake alleine in der dunklen Höhle zurückbleiben muss. 2. Geschichte: Die Paw Patrol steht vor einer schwierigen Mission: Ein Festwagen der alljährlichen Parade schwebt plötzlich mit Hennrietta und Katzi in der Luft. Doch wie können die Vierbeiner ihre Freunde aus der Höhe retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paw Patrol

