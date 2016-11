Sat.1 02:30 bis 03:15 Reportage Auf Streife - Berlin D 2016 16:9 HDTV Merken Die Polizei wird in eine Arztpraxis gerufen, wo ein Patient seine Hausärztin bedroht, da diese ihn nicht weiter behandeln will. Als die Beamten eintreffen, nimmt der durchgeknallte Patient gerade die Tochter der Ärztin als Geisel. - Die Polizei wird von einem Wachteam alarmiert, das offenbar in eine Falle gelockt wurde. Ein junger Security-Mann ist verletzt. Ein weiterer versucht zwei Angreifer in Schach zu halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Berlin