Sat.1 20:15 bis 23:20 Show The Taste Finale D 2016 HDTV Merken Finale bei "The Taste". Zum Ende hin stiegen auch die Quoten der Sat.1-Show wieder an. Im großen Finale geht es um alles: Wer wird sich gegen die starke Konkurrenz durchsetzen und die 50.000 Euro Siegprämie erkochen? Unter dem Motto "Überraschungen" sollen die Kandidaten aus scheinbar abenteuerlichen Zutatenkombinationen ein köstliches Löffel-Gericht kreieren. Was werden sie aus Birne und Nelke, Ziegenfrischkäse und Tamarillo oder Roter Bete und Starkbier zaubern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christine Henning Gäste: Gäste: Cornelia Poletto, Frank Rosin, Alexander Herrmann, Roland Trettl Originaltitel: The Taste