Sat.1 11:00 bis 12:00 Show Richterin Barbara Salesch D 2010 16:9 Merken Die 42-jährige Petra ist völlig verzweifelt: Ihr Sohn Roman ist schwer heroinabhängig und beklaut sie immer wieder. Als er auch noch handgreiflich wird, setzt Petra ihren Sohn schweren Herzens vor die Tür. Kurz darauf wird Petra in ihrem Imbiss mit einer Waffe überfallen und brutal niedergeschlagen. Hat Romans Heroinsucht ihn wirklich so weit getrieben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richterin Barbara Salesch

