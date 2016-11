n-tv 23:05 bis 00:00 Dokumentation Extrem-Schmuggler - Die Tricks der Kartelle USA 2016-11-23 04:35 16:9 HDTV Live TV Merken Um Drogen in andere Länder zu schmuggeln, nutzen Kartelle und Dealer jede erdenkliche Chance. Mit Speed-Booten, geheimen Tunnelsystemen oder Helikoptern gelingt es den Schmugglern nicht nur ihre Drogen, sondern auch die Berge an illegalen Einnahmen außer Landes zu verfrachten. Die n-tv Dokumentation wird Zeuge eines Drogenschmuggels an der kanadischen Grenze und zeigt, was es für die Polizeiagenten bedeutet, gegen hemmungslose Dealer zu kämpfen, die nichts zu verlieren haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Smuggling: Drugs 2