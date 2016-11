RTS Un 16:50 bis 17:35 Actionserie Scorpion Des vices et des vertus USA 2016 Untertitel Merken Alors que Sylvester vient de remporter une grosse somme d'argent au Juste prix, Cabe voit débarquer un vieil ami d'enfance et joueur invétéré. Ce dernier l'avertit qu'une entreprise d'import-export de voitures de luxe s'apprête à convoyer une possible arme biologique en Amérique du sud... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Riley B. Smith (Ralph Dineen) Robert Patrick (Cabe Gallo) Originaltitel: Scorpion Regie: Don Tardino Drehbuch: Nick Santora, Kevin J. Hynes Altersempfehlung: ab 12