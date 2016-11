kabel eins 04:45 bis 05:35 Krimiserie The Shield - Gesetz der Gewalt Ein Problem weniger USA 2008 16:9 Merken Mackey versucht weiterhin, die Mexikaner gegen die Armenier auszuspielen, um Lems Tod zu rächen. Auch Aceveda bringt er in diesem Spiel mit hohem Einsatz auf seine Seite. Dass Mackey damit Vendrell in höchste Gefahr bringt, der als Aufpasser für die Armenier fungiert, nimmt er in Kauf. Vendrell trifft unterdessen einen alten Bekannten wieder ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Chiklis (Vic Mackey) CCH Pounder (Claudette Wyms) Benito Martinez (David Aceveda) Jay Karnes (Holland Wagenbach) Walton Goggins (Shane Vendrell) Catherine Dent (Danni Sofer) Michael Jace (Julien Lowe) Originaltitel: The Shield Regie: Gwyneth Horder-Payton Drehbuch: John Hlavin, Angela Russo-Otstot Kamera: Rohn Schmidt Altersempfehlung: ab 16