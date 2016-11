kabel eins 23:15 bis 00:15 Musik Westernhagen - MTV Unplugged D 2016 16:9 HDTV Merken Unter der Regie von Fatih Akin spielte Marius Müller-Westernhagen an zwei Abenden in der Berliner Volksbühne seine besten Songs für "MTV unplugged", darunter "Mit 18", "Johnny Walker", "Freiheit" oder "Willenlos". Als Gäste standen unter anderem Udo Lindenberg, Jan Plewka, Elen, seine Tochter Mimi und Sängerin Lindiwe Suttle mit Westernhagen für dieses außergewöhnliche Konzert auf der Bühne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Udo Lindenberg (Rockmusiker), Jan Plewka (Sänger der Band "Selig"), Elen Wendt (Berliner Straßenmusikerin), Mimi Westernhagen, Lindiwe Suttle Originaltitel: Westernhagen - MTV Unplugged Regie: Fatih Akin