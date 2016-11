kabel eins 22:15 bis 23:15 Porträt Westernhagen! - Die Doku D 2016 HDTV Merken Lebemann, Unangepasster, Frauenliebling, Vollblutmusiker, Schauspieler, Familienmensch - eines kann man Marius Müller-Westernhagen ganz gewiss nicht nachsagen: Dass sein Leben langweilig sei. Mit rund 30 Rollen in Spielfilmen, über 11,9 Millionen verkauften Tonträgern, 19 Alben und Hits wie "Sexy", "Freiheit" und "Wieder hier" zählt er zu den größten deutschen Künstlern. Mit 67 Jahren blickt er auf sein bewegtes Leben zurück und gewährt exklusive, sehr persönliche Impressionen. Lebemann, Unangepasster, Frauenliebling, Vollblutmusiker, Schauspieler, Familienmensch - eines kann man Marius Müller-Westernhagen ganz gewiss nicht nachsagen: Dass sein Leben langweilig sei. Mit rund 30 Auftritten in Spielfilmen, über 11,9 Millionen verkauften Tonträgern, 19 Studioalben und Hits wie "Sexy", "Freiheit", "Es geht mir gut" und "Wieder hier" zählt er zu den größten deutschen Künstlern der Geschichte. Jetzt, mit 67 Jahren, blickt er auf sein bewegtes Leben zurück und gewährt exklusive und sehr persönliche Impressionen. Er erinnert sich an schwierige Zeiten und Highlights, reflektiert denkwürdige Momente und lässt Einblicke in sein Innerstes zu: Von der Kindheit und dem Verhältnis zu seinen Eltern über die ersten Schritte als Künstler, seinem spektakulären Werdegang zum Rockstar in gefüllten Stadien und seinem Leben als Familienvater und Ehemann. Die Dokumentation beleuchtet, wie er diese Erlebnisse in teils kontroversen Texten seelisch verarbeitet, die wichtigsten Frauen in seinem Leben, darunter seine neue Freundin, die US-Musikerin Lindiwe Suttle, plaudern aus dem sehr persönlichen Nähkästchen und Westernhagen erzählt, wie er seinen Lebensweg mit der Weisheit des Alters bewertet. Und warum Freiheit das einzige ist, was zählt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Westernhagen - Die Doku